Город готов оплачивать охрану школ

Комплексную программу развития образования города Харькова дополнили пунктом относительно обеспечения охраны общеобразовательных учебных учреждений.
Такое решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии городского совета. Решение принято с целью более профессионального подхода к вопросу безопасности детей и снятия дополнительной финансовой нагрузки с родителей.
Директор Департамента образования Ольга Деменко отметила, что финансирование этой части программы будет предусмотрено уже в следующем году.
«Вопрос финансирования будет рассмотрен в 2018 году. Процедура организации охраны занимает несколько месяцев. Сначала нужно изучить предложения по организации охраны, потом будут проведены тендеры. Кроме того, учебные учреждения подписывают договоры на охрану на весь учебный год», - пояснила директор департамента.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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