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20.12.2017  18:30   

Вдовам чернобыльцев повысили льготу на оплату услуг ЖКХ

Вдовам чернобыльцев, не имеющих официального статуса, предоставили 50%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в Харькове.


// city.kharkov.ua

Такое решение приняли сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Так, льготу в размере 50%-й скидки на оплату услуг ЖКХ получили жены и мужья умерших граждан, имевших статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (смерть которых не связана с аварией на ЧАЕС). 

Отметим, с 2011 года вдовы чернобыльцев пользовались 25%-й скидкой на оплату услуг ЖКХ. Харьков стал единственным городом в Украине, предоставившим льготу для этой категории граждан. В этом году представители вдов чернобыльцев обратились к мэру с просьбой повысить размер льготы.

Кроме того, 100%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставили ряду сотрудников КП «Харьковблагоустройство». В частности, льготу получили 31 тракторист предприятия. Она станет дополнительным стимулом для привлечения людей на работу. Льгота будет действовать в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами. При этом льгота не распространяется на услуги электро- и газоснабжения.

Напомним, льготу на оплату услуг ЖКХ сегодня получает еще ряд работников коммунальных предприятий города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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