20.12.2017 18:30

Вдовам чернобыльцев повысили льготу на оплату услуг ЖКХ

Вдовам чернобыльцев, не имеющих официального статуса, предоставили 50%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в Харькове.



// city.kharkov.ua

Такое решение приняли сегодня, 20 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



Так, льготу в размере 50%-й скидки на оплату услуг ЖКХ получили жены и мужья умерших граждан, имевших статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (смерть которых не связана с аварией на ЧАЕС).



Отметим, с 2011 года вдовы чернобыльцев пользовались 25%-й скидкой на оплату услуг ЖКХ. Харьков стал единственным городом в Украине, предоставившим льготу для этой категории граждан. В этом году представители вдов чернобыльцев обратились к мэру с просьбой повысить размер льготы.



Кроме того, 100%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставили ряду сотрудников КП «Харьковблагоустройство». В частности, льготу получили 31 тракторист предприятия. Она станет дополнительным стимулом для привлечения людей на работу. Льгота будет действовать в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами. При этом льгота не распространяется на услуги электро- и газоснабжения.



Напомним, льготу на оплату услуг ЖКХ сегодня получает еще ряд работников коммунальных предприятий города.