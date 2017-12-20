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20.12.2017  16:04   

Полтавец, снова севший пьяным за руль, приговорен к тюремному сроку

Червонозаводской районный суд Харькова вынес приговор Андрею Полтавцу, который девять лет назад сбил насмерть шесть человек.


// Прокуратура

Полтавцу назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Мера пресечения - личное обязательство - продлена до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в мае 2008 года в состоянии алкогольного опьянения Полтавец въехал в толпу людей на трамвайной остановке на Полтавском шляхе. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которыз двое детец и беременная женщина. Полтавца риговорили к 10 годам лишения свободы, он отсидел 7,5 и в 2015 году освободился досрочно. В августе  2017 года он был задержан за управление машиной без прав и в нетрезвом виде.

Тэги:  полтавец, суд, приговор, харьков
 
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