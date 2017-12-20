Координатора движения «Юго-Восток» Апухтина выпустили из зала суда по закону Савченко

20 декабря коллегия судей апелляционного суда Харьковской области рассматривала апелляционные жалобы обвиняемого Юрия Апухтина, защитников и прокурора.
Апелляционную жалобу прокурора оставили без удовлетворения, апелляционные жалобы обвиняемого и защитников удовлетворили частично.
Приговор Киевского районного суда города Харькова от 23 мая 2017 относительно Апухтина Ю.М. в части его осуждения по ч.3 ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), отменён. Уголовное производство в этой части закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины — «установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».
Принято считать Апухтина Ю.М. осужденным по ч.1 ст.294 УК Украины к наказанию назначенного судом первой инстанции - 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании ч.5 ст.72 УК Украины в срок отбывания наказания Апухтина Ю.М. зачислены срок его предварительного заключения с 30 апреля по 7 мая 2014 года и с 19 декабря 2014 года по 20 июня 2017 года из расчета: один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, а с 21 июня по 20 декабря 2017 года из расчета: один день предварительного заключения за один день лишения свободы.
Коллегия постановила считать Апухтина полностью отбывшим наказание, в связи с чем освободить его из-под стражи в зале суда немедленно.
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