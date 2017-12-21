21.12.2017 10:32

Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины и их тренеры получили стипендии Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства №423/2017 от 20 декабря 2017 года.



// ХОГА

Так, стипендии назначены:

– ДОВБИЩУК Ксении – чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 15 тысяч гривень;

– ЕЗИКУ Александру – серебряному призеру чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривень;

– МОЗЫРЕВУ Владиславу – бронзовому призеру XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 10 тысяч гривень;

– ПЛАХОТНИКУ Дмитрию – чемпиону XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривень;

– ФЕДОСЕЕВОЙ Анне – чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривень;

– ХОДЗИНСКОЙ Антонине – серебряной призерке чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривень;

– БОНДАРЕНКО Владимиру – тренеру по спортивному ориентированию и тренеру чемпионки XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Анны Федосеевой, в размере 15 тысяч гривень;

– ШИМЧУКУ Руслану – старшему тренеру сборной команды Украины по спортивному ориентированию и тренеру чемпиона XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Дмитрия Плахотника, в размере 15 тысяч гривень.