Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины и их тренеры получили стипендии Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства №423/2017 от 20 декабря 2017 года.
Так, стипендии назначены:
– ДОВБИЩУК Ксении – чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 15 тысяч гривень;
– ЕЗИКУ Александру – серебряному призеру чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривень;
– МОЗЫРЕВУ Владиславу – бронзовому призеру XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 10 тысяч гривень;
– ПЛАХОТНИКУ Дмитрию – чемпиону XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривень;
– ФЕДОСЕЕВОЙ Анне – чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривень;
– ХОДЗИНСКОЙ Антонине – серебряной призерке чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривень;
– БОНДАРЕНКО Владимиру – тренеру по спортивному ориентированию и тренеру чемпионки XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Анны Федосеевой, в размере 15 тысяч гривень;
– ШИМЧУКУ Руслану – старшему тренеру сборной команды Украины по спортивному ориентированию и тренеру чемпиона XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Дмитрия Плахотника, в размере 15 тысяч гривень.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: