21.12.2017 12:03

Правительство разрешило нацгвардейцам разгонять толпу, применяя водометы

Слезоточивый газ использовать нельзя, а вот водометы теперь разрешены законом.



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Кабмин утвердил новые правила использования и перечень спецсредств, которыми могут пользоваться бойцы Нацгвардии во время разгона толпы.



Резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники, служебные собаки, а также лошади, светошумовые и дымовые гранаты, устройства для отстрела резиновыми пулями. Все это теперь на себе могут почувствовать люди, которые будут собираться на общественные массовые мероприятия.

Кроме этого, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещены, если температура воздуха ниже +10 градусов.

Перед разгоном, нацгвардейцы обязаны предупредить нарушителей через громкоговоритель не менее двух раз.

А уже после применения спецсредств оказать пострадавшим медицинскую помощь.

В учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах, применять весь тот перечень бойцы смогут только с письменного согласия.

Также запрещено применять наручники больше чем на два часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.