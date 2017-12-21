Правительство разрешило нацгвардейцам разгонять толпу, применяя водометы

Слезоточивый газ использовать нельзя, а вот водометы теперь разрешены законом.
Кабмин утвердил новые правила использования и перечень спецсредств, которыми могут пользоваться бойцы Нацгвардии во время разгона толпы.
Резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники, служебные собаки, а также лошади, светошумовые и дымовые гранаты, устройства для отстрела резиновыми пулями. Все это теперь на себе могут почувствовать люди, которые будут собираться на общественные массовые мероприятия.
Кроме этого, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещены, если температура воздуха ниже +10 градусов.
Перед разгоном, нацгвардейцы обязаны предупредить нарушителей через громкоговоритель не менее двух раз.
А уже после применения спецсредств оказать пострадавшим медицинскую помощь.
В учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах, применять весь тот перечень бойцы смогут только с письменного согласия.
Также запрещено применять наручники больше чем на два часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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