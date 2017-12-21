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21.12.2017  12:27   

Ревнивый житель Харьковщины сообщил в полицию, что его сожительница готовит теракт

Барвенковский районный суд Харьковской области поддержал позицию Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 31-летнего жителя села Гавриловка в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.


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По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
 
«В августе текущего года сожительница злоумышленника поехала с подругой в село Близнюки к друзьям. Мужчина, изрядно выпив с друзьями, приревновал девушку. Разозлившись на нее он позвонил с мобильного на номер" 102 "и сообщил, что сожительница готовит террористический акт в районном отделе полиции. Затем выключил телефон и выбросил карточку с номером», - рассказал Д. Нестеров.
 
При обследовании специальными службами помещений и прилегающих территорий взрывчатых предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу или здоровью граждан, обнаружено не было.
 
В ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения мужчина свою вину признал в полном объеме и раскаялся.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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