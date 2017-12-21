21.12.2017 13:45

Рада определила правила установки счетчиков газа

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5722 об изменениях в закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» о порядке установки счетчиков потребителям природного газа.



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Газораспределительные компании смогут устанавливать общедомовые счетчики природного газа только с согласия совладельцев многоквартирного дома, говорится в законе.

Также принятый документ запрещает газовикам прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика. Отмечается, что газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых.



Закон также предусматривает возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ. Порядок такой компенсации будет устанавливать Кабмин.



Как отметила народный депутат Алена Бабак (фракция «Самопомич»), средства на установку индивидуальных счетчиков, количество которых оценивается на уровне около 3 млн, газораспределительные компании должны получить из тарифа, поэтому для сглаживания роста тарифа срок установления индивидуальных счетчиков газа продлен с 1 января 2018 до 1 января 2021 года.



В то же время в ходе голосования депутаты внесли правку, что при установке индивидуального счетчика в 2018 году компенсация за него должна быть выделена в течение 12 месяцев.