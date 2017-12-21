21.12.2017 14:30

В этом году в промышленности Харьковщины создано 3000 рабочих мест

Предприятие «Коммунар» отпраздновало 90-летний юбилей. Лучшим работникам были вручены награды и награды за добросовестный труд от Харьковского городского совета и городского головы.



// ХОГА

Поздравить коллектив «Коммунара» с 90-летием предприятия пришли представители городской и областной власти

Александр Новак, секретарь Харьковского городского совета:

«Для меня большая честь быть среди вас. И от имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, депутатского корпуса поздравить вас с 90-летним юбилеем. От имени руководства города я хочу сказать искрение слова благодарности вам, особенно ветеранам, за ваш труд, за ваш вклад в развитие нашего государства, и в развитие нашего города!»



Руководитель области Юлия Светличная передала лучшим работникам завода государственные награды и отличия. Также губернатор рассказала о стремительном развитии промышленности в Харьковской области.



Юлия Светличная председатель Харьковской облгосадминистрации

«Производство и промышленность – это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее! И «Коммунар», вместе с другими трудовыми коллективами, вписывает свое славное имя в историю промышленной Харьковщины. В области на три тысячи мест с начала года увеличилось количество рабочих на заводах. Люди возвращаются на заводы, заводы возобновляют свою работу - в 10 раз увеличены финансовая состоятельность и финансовый результат промышленности области. На 8% второй год подряд растет наша промышленность. И это хороший ответ всем тем, кто говорил, что в у промышленности Харьковщины нет будущего».



Руководитель области также отметила, что в течение 2017 года зарплаты на предприятии выросли на 30%. Поэтому коллектив завода может с оптимизмом смотреть в будущее, уверена губернатор. Несмотря на существующие экономические трудности, «Коммунар» до сих пор остается одним из самых мощных заводов Харьковщины.



Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета:

«Для меня действительно большая честь поздравить от себя лично, от имени депутатов, от имени депутатского корпуса областного совета. Без преувеличения хочу сказать, что «Коммунар» это Легендарное предприятие, которое создало славу Харькову как космической столице».



На предприятии говорят, что уже имеют достаточно заказов на 2018 и надеются, что все они в следующем году будут выполнены.