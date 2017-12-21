Родители забыли ребенка в детсаду

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства происшествия.
19 декабря около 21:20 в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что родители не забрали домой своего трехлетнего сына.
О происшествии полицейским сообщила воспитатель детского учреждения. Не дождавшись родителей, женщина поехала домой, где живет ребенок, но никого там не нашла. Она с мальчиком вернулась в детсад.
На вызов в детский сад прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские опросили воспитательницу и отвезли ребенка в больницу.
В настоящее время сотрудниками сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции установлено, что мальчик живет с отцом. Местонахождение матери неизвестно. Мужчина объяснил, что заснул и не забрал сына из детского сада.
В отношении отца планируется составить административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Проверка продолжается.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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