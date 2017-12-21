21.12.2017 14:58

Родители забыли ребенка в детсаду

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства происшествия.



// Facebook

19 декабря около 21:20 в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что родители не забрали домой своего трехлетнего сына.



О происшествии полицейским сообщила воспитатель детского учреждения. Не дождавшись родителей, женщина поехала домой, где живет ребенок, но никого там не нашла. Она с мальчиком вернулась в детсад.



На вызов в детский сад прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские опросили воспитательницу и отвезли ребенка в больницу.



В настоящее время сотрудниками сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции установлено, что мальчик живет с отцом. Местонахождение матери неизвестно. Мужчина объяснил, что заснул и не забрал сына из детского сада.



В отношении отца планируется составить административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Проверка продолжается.