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21.12.2017  14:58   

Родители забыли ребенка в детсаду

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства происшествия.


// Facebook

19 декабря около 21:20 в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что родители не забрали домой своего трехлетнего сына.

О происшествии полицейским сообщила воспитатель детского учреждения. Не дождавшись родителей, женщина поехала домой, где живет ребенок, но никого там не нашла. Она с мальчиком вернулась в детсад.

На вызов в детский сад прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские опросили воспитательницу и отвезли ребенка в больницу.

В настоящее время сотрудниками сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции установлено, что мальчик живет с отцом. Местонахождение матери неизвестно. Мужчина объяснил, что заснул и не забрал сына из детского сада.

В отношении отца планируется составить административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Проверка продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  детсад, полиция, харьков
 
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