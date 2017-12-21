21.12.2017 15:57

Геннадий Кернес встретился с жильцами ведомственных домов завода «ХЭМЗ»

По итогам приема в районе, где компактно живут работники предприятия, запланированы работы по реконструкции и благоустройству.



// city.kharkov.ua

21 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием харьковчан, зарегистрированных в жилом фонде государственного предприятия «Харьковский электромеханический завод».



Большинство многоквартирных домов и общежитий расположены в Московском районе, в пределах улиц Халтурина, Маршала Батицкого, Быкова, Самсоновской и Салтовским шоссе. Часть из них уже перешла в коммунальную собственность, жители остальных также обращаются к городскому голове с инициативой о переходе в городское управление. По итогам приема заявления людей из 9 общежитий взяты в работу, и уже на первой сессии городского совета в 2018 году депутаты примут соответствующее решение.



Также на 2018 год запланирована комплексная реконструкция внутриквартальных дорог на этой территории. По адресам, названным жителями, уже проводится кронирование и снос аварийных деревьев, проводится освещение.



Геннадий Кернес поддержал идею преподавателя Яны Кепещук восстановить спортивный комплекс в здании на ул. Халтурина, 42. Завод его продал, а новый собственник не использует по назначению. Городской голова поручил начать переговоры, в результате которых город сможет отремонтировать комплекс и открыть в нем клуб по месту жительства для детей и спортсменов.



«Это район, как говорится, забытый богом, и мы будем комплексно заходить в эту часть города. Мы внесли в планы капитальные работы, но я призываю ответственных не ждать весны, а уже выполнять работы по уборке сухостоя, установить светофоры, где требуют люди. Я зафиксировал все ваши обещания и названные сроки. Люди много лет без помощи, это нужно исправить», - отметил после приема Геннадий Кернес.