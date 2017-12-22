22.12.2017 12:35

Почему харьковчане биометрический паспорт ждут по несколько месяцев

О задержках выдачи биометрических паспортов в ЦНАПе предупреждают уже на рецепции.



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Центр предоставления административных услуг Шевченковского района. У сектора изготовления заграничных биометрических паспортов – до трех десятков человек. Одни пришли уже забирать документ, другие только подавать на его оформление бумаги. Среди них и Валентина Мамонова. На руках, рассказывает женщина, у нее есть простой заграничный.



Валентина Мамонова, доктор наук по государственному управлению:

«Решили идти в ногу со временем и оформить биометрический паспорт, чтоб потом не связываться с оформлением виз. Обещается за 20 дней, а сориентировали, чтобы не расстраивались люди, что это не меньше 3-х месяцев. То есть 20 дней и 3 месяца это не небольшая задержка, но я готова ждать, потому, что меня это устраивает».



Задержки с изготовлением биометрических паспортов начались еще в начале осени. Все из-за трудностей с печатью документов в Киеве.



Светлана Кравцова, начальник центра предоставления административных услуг Шевченковского района:

«Получение биометрических загранпаспортов у нас задерживается. «Срочные» документы, которые должны быть изготовлены за 7 рабочих дней, задерживаются около 2-х месяцев. Те, которые не срочные, за 20 рабочих дней, – чуть более 3-х месяцев. Сейчас ожидают получения паспортов около 1 тысячи человек».



О том, что есть небольшие задержки с изготовлением биометрических паспортов, харьковчан информируют не только администраторы, есть и предупредительные сообщения на рецепции.



Светлана Кравцова, начальник центра предоставления административных услуг Шевченковского района:

«Мы информируем людей и в центре, просим их не планировать поездки, а если и планировать поездки, только с действующими загранпаспортами на руках».



Сейчас в ЦНАП Шевченковского района паспорта начали получать те, кто документы подавал в первой половине сентября.



Светлана Кравцова, начальник центра предоставления административных услуг Шевченковского района:

«Сегодня граждане получают готовые документы, те которые подавали 13 сентября – это не срочное оформление. И за 15 октября – срочное оформление».



Ситуация с задержками изготовления биометрических паспортов одинакова по всей стране. Как отметили эксперты, на полиграфическом комбинате «Украина» не успевают с печатью из-за ажиотажа с изготовлением биометрических паспортов, что до сих пор. Максимально предприятие может изготавливать 300 000 паспортов в месяц.



Владимир Полищук, пресс-секретарь государственного предприятия «Документ»:

«Вопрос технического изготовления биометрических паспортов - он лежит на полиграфкомбинате «Украина». В январе они поставят оборудования, время потребуется на его наладку. Но долг там накопился. По моим сведениям, в очереди на печать было более 600 000 заявок».



По данным экспертов, в этом году в Украине полиграфкомбинат изготовил более трех миллионов биометрических паспортов.