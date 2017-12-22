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22.12.2017  12:55   

Объявлен городской конкурс социальных проектов

Конкурс предложений на выполнение социального заказа и конкурс социальных проектов «Единая социальная сеть» пройдет в Харькове в 2018 году.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, в конкурсе могут принять участие общественные организации и благотворительные фонды социальной направленности. 

Среди основных направлений конкурсов - предоставление услуг сопровождения лиц с инвалидностью по зрению и слуху; предоставление транспортной социальной услуги для людей с инвалидностью 1-й и 2-й групп с проблемами опорно-двигательного аппарата; оказание помощи бездомным и беспризорным лицам; информационное обеспечение работы городского социального проекта «Единая социальная сеть»; использование лучших практик взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями социальной направленности; внедрение инновационных социальных технологий по реабилитации и адаптации к обществу людей с особыми потребностями; психологическая помощь и поддержка социально уязвимых слоев населения, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Желающие принять участие в конкурсах должны подать свой проект, в котором будут сформулированы цель проекта, план его реализации, ожидаемые результаты и основная целевая аудитория - на помощь каким людям он будет направлен. С более полной информацией об участии в конкурсах «Единой социальной сети» можно ознакомиться здесь.

Комплекты проектной заявки с приложениями на конкурсы принимаются до 16:00 22 января 2018 года отделом развития социальных услуг Управления труда и социальных вопросов Харьковского городского совета по адресу: 61200, город Харьков, ул. Сумская, 64, 5 эт., каб. 188 или на электронную почту: socuslugakh@ukr.net. За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: 715-73-96.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, единая социальная сеть, харьков
 
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