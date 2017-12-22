Геннадий Кернес встретился с чемпионами мира из Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 декабря, провел встречу с чемпионами мира по тайскому боксу, который состоялся в Камбодже.
Сергей Любченко (весовая категория свыше 91 кг), Алексей Любченко (до 91 кг), Валентин Колыбенко (73 кг) рассказали о соревнованиях и заручились поддержкой городского головы в следующих турнирах. Также во встрече принял участие известный харьковский чемпион по дзюдо и боевому самбо среди ветеранов Константин Ананченко.
Кроме того, на встречу с Геннадием Кернесом пришли представители уличных культур. Они рассказали о своих достижениях в уходящем году и поделились концепцией урбан-парка, разработка которой сейчас идет. Городской голова заверил, что поддержит спортсменов в их начинаниях и будет ждать конкретных предложений по развитию этого направления.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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