22.12.2017 14:29

Геннадий Кернес встретился с чемпионами мира из Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 декабря, провел встречу с чемпионами мира по тайскому боксу, который состоялся в Камбодже.



// city.kharkov.ua

Сергей Любченко (весовая категория свыше 91 кг), Алексей Любченко (до 91 кг), Валентин Колыбенко (73 кг) рассказали о соревнованиях и заручились поддержкой городского головы в следующих турнирах. Также во встрече принял участие известный харьковский чемпион по дзюдо и боевому самбо среди ветеранов Константин Ананченко.



Кроме того, на встречу с Геннадием Кернесом пришли представители уличных культур. Они рассказали о своих достижениях в уходящем году и поделились концепцией урбан-парка, разработка которой сейчас идет. Городской голова заверил, что поддержит спортсменов в их начинаниях и будет ждать конкретных предложений по развитию этого направления.