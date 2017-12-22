22.12.2017 15:44

Бомбоубежище на полтысячи человек отремонтировали по требованию прокуратуры

Харьковская местная прокуратура №1 обеспечила реальное исполнение решения Харьковского окружного административного суда по приведению в надлежащее техническое состояние 300 кв. м бомбоубежища.



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Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о сооружении гражданской защиты, которая находится на балансе одного из публичных акционерных обществ в Холодногорском районе. Убежище рассчитано на укрытие 500 человек.



"Общество не поддерживало помещения в надлежащем техническом состоянии. Оно было не пригодно для укрытия населения. Помещение не имело дверей, вентиляции, необходимой мебели, не было оборудовано необходимыми противопожарными средствами и т.д.", - сообщила К. Шевцова.



В марте 2017 прокуратура обратилась в суд с требованием обязать общество привести в порядок помещение для укрытия населения. Суд в полном объеме удовлетворил иск. Сейчас недостатки устранены. Бомбоубежище готово к эксплуатации.