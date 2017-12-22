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22.12.2017  17:16   

Геннадий Кернес открыл детский сад на Баварии

Ясли-сад, закрытые 20 лет назад, полностью реконструированы и примут в 2018 году около ста детей.


// city.kharkov.ua

22 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл после реконструкции детский сад №181 в Новобаварском районе.

С 26 декабря начнут работу четыре группы для дошкольников и ясли. В ближайшее время добавятся еще две, и сад заработает на полную мощность.

Здание детсада, которое не эксплуатировалось по назначению с 1995 года, полностью отремонтировано. Построены новый пищеблок, медпункт, группы, спальни, учебные и технические помещения оборудованы новой мебелью, игрушками и инвентарем. Полностью восстановлена территория детсада, места для прогулок и занятий спортом.

«Я хочу искренне поблагодарить строителей за выполненную работу, родителей - за терпение и помощь, пожелать успеха молодому коллективу детского сада. Главное, чтобы родители чувствовали, что их дети в безопасности, в тепле, в надежных руках. Важно, чтобы здесь царила атмосфера доверия и добра», - сказал Геннадий Кернес на празднике в честь открытия садика.

«Приближаются Новый год и Рождество. Накануне этих самых любимых праздников я хочу пожелать вам, ребята, чтобы сбылись все ваши мечты. Чтобы в каждом доме зажглась елка, чтобы было тепло семьи и надежда на лучшее. Здоровья, благополучия, мира нашему городу и стране», - добавил городской голова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, детсад, харьков
 
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