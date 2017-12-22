22.12.2017 17:39

Геннадий Кернес поздравил с победой сборную Харьковской области по водному поло

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 22 декабря провел встречу с победителями международного турнира по водному поло на Кубок мэра, который прошел в спорткомплексе НТУ «ХПИ».



// city.kharkov.ua

Этот международный турнир по водному поло на Кубок Харьковского городского головы проходил впервые и для сборной Харьковской области выдался очередным триумфом. Команда одержала победу, и первый Кубок остался в Харькове. Сегодня ватерполисты лично поблагодарили Геннадия Кернеса за поддержку. В свою очередь мэр заверил, так будет и впредь.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Я понимаю, как вы тратите свои силы, находясь постоянно в воде, хотя для вас это неотъемлемая часть вашей жизни стала. Но всё равно. Кто капитан? Давай за всю команду (пожимает руку), поздравляю. Я вам обещаю, что мы будем вам помогать и в будущем, и в настоящем».



Спортсмены приехали со своим главным трофеем, а еще передали мэру фирменную футболку сборной, которая за два последних года стала дважды чемпионом Украины, чем очень гордятся.



Сергей Колточихин, главный тренер сборной Харьковской области по водному поло:

«Я уже сказал Геннадию Адольфовичу, что в прошлом году впервые за 100 лет существования украинского водного поло мы выиграли чемпионат чисто своим составом, только своими силами».



А что касается соревнований на Кубок городского головы, то эта победа, говорит Сергей Колточихин, является победой всего Харькова.



Сергей Колточихин, главный тренер сборной Харьковской области по водному поло:

«Мы на первом уровне обыграли сборную Беларуси, выграли этот Кубок. На втором уровне наша молодёжная харьковская команда выграла бронзовые медали. Сыграли вничью, по пенальти выграли. Очень было интересно. Полные трибуны. Когда игра идёт мяч в мяч, накал страстей. Всё это присутствовало. Получилось очень здорово».



Харьковчане показали лучший результат. И, говорят, чувствуют в себе силы и в дальнейшем не сдавать позиций.



Виталий Петров, капитан команды сборной Харьковской области по водному поло:

«Самый начальный Кубок, он остался в Харькове, и мы будем делать всё возможное, чтобы он всегда оставался в Харькове. Мы благодарны за ту помощь и организацию, которую нам предоставили. Нас услышали, пообещали поддержать команду. Думаю, так оно и будет. И в ближайшее время будем где-то в Европе себя показывать».



А это значит, убеждены харьковские ватерполисты, город Харьков получит в свою копилку еще не один престижный спортивный трофей.