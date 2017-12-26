Рецидивист, который за бутылку зарезал человека, отправится в тюрьму

Московский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №4 и признал виновным 54-летнего харьковчанина по статье «Умышленное убийство».
В мае 2016 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство. А уже осенью 2016 снова совершил тяжкое преступление.
Он пришел к 54-летнему знакомому, который продавал самогон собственного производства. Поскольку денег не было, клиент отдал под залог свой паспорт со справкой об освобождении.
Через месяц злоумышленник, будучи навеселе, пришел к самогонщику и потребовал, чтобы тот отдал документы. Хозяин отказал, ведь покупатель не рассчитался за товар. Ссора переросла в драку. Клиент схватил со стола кухонный нож и начал наносить им удары по голове и туловищу жертвы.
От полученных ран мужчина скончался.
В начале 2017 года убийцу задержали.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, убийцу-рецидивиста приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, так как продолжается время на апелляционное обжалование.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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