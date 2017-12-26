Елка в радость: чрезвычайники напомнили правила безопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об элементарных требованиях безопасности при установке новогодней елки.
Спасатели просят придерживаться следующих правил:
- размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;
- не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.);
- поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его,
- на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;
- не используйте неисправные, некачественные или самодельные электрогирлянды;
- ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни и другие пиротехнические изделия - использовать в помещении пиротехнику запрещено;
- дети могут находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты;
- с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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