26.12.2017 12:57

Елка в радость: чрезвычайники напомнили правила безопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об элементарных требованиях безопасности при установке новогодней елки.



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Спасатели просят придерживаться следующих правил:

- размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;



- не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.);



- поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его,



- на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;



- не используйте неисправные, некачественные или самодельные электрогирлянды;



- ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни и другие пиротехнические изделия - использовать в помещении пиротехнику запрещено;



- дети могут находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты;



- с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.