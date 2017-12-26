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26.12.2017  12:57   

Елка в радость: чрезвычайники напомнили правила безопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об элементарных требованиях безопасности при установке новогодней елки.


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Спасатели просят придерживаться следующих правил:

- размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

- не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.);

- поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его,

- на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;

- не используйте неисправные, некачественные или самодельные электрогирлянды;

- ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни и другие пиротехнические изделия - использовать в помещении пиротехнику запрещено;

- дети могут находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты;

- с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  новый год, гсчс, харьков
 
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