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26.12.2017  17:15   

Прокуратура передала в суд дело «закладчика» наркотиков

Харьковская местная прокуратура №2 передала в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).


khar.gp.gov.ua
По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, разоблачили злоумышленника в ноябре текущего года. Поздно вечером на улице Цветущей в Харькове мужчину остановили патрульные. Его поведение показалось копам подозрительным.
 
«Парень имел при себе 10 свертков каннабиса и 29 свертков особо опасного психотропного вещества «PVP». Оказалось, что злоумышленник работает курьером, который раскладывает так называемые «закладки». Он сотрудничал сразу с несколькими интернет-сайтами, которые торговали наркотиками», - рассказал Фильчаков.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  закладки, наркотики, прокуратура, харьков
 
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