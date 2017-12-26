Прокуратура передала в суд дело «закладчика» наркотиков

Харьковская местная прокуратура №2 передала в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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