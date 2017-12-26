26.12.2017 17:15

Прокуратура передала в суд дело «закладчика» наркотиков

Харьковская местная прокуратура №2 передала в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



khar.gp.gov.ua

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, разоблачили злоумышленника в ноябре текущего года. Поздно вечером на улице Цветущей в Харькове мужчину остановили патрульные. Его поведение показалось копам подозрительным.

«Парень имел при себе 10 свертков каннабиса и 29 свертков особо опасного психотропного вещества «PVP». Оказалось, что злоумышленник работает курьером, который раскладывает так называемые «закладки». Он сотрудничал сразу с несколькими интернет-сайтами, которые торговали наркотиками», - рассказал Фильчаков.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.