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26.12.2017  18:21   

На Харьковщине будут судить интернет-мошенников

Первомайская местная прокуратура передала в Нововодолажский районный суд Харьковской области обвинительный акт по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).


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По информации первого заместителя руководителя местной прокуратуры Романа Травкина, досудебным расследованием установлено, что с ноября 2016 года до июля 2017 21-летний житель поселка Новая Водолага и 19-летняя харьковчанка обманывали доверчивых граждан.
 
«Они разместили на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже спортивных товаров. Покупателям, которые звонили, чтобы приобрести вещи, сообщали, что необходимо перечислить на банковскую карточку 100% стоимости товара. Затем приобретенную вещь продавец обещал прислать по почте. Но товар не присылали, деньги не возвращали. На звонки обманутых покупателей продавцы не отвечали», - рассказывает Роман Травкин.
 
Установлено 3 эпизода преступлений. Жертвами стали жители из разных областей Украины. Они заплатили за спортивный тренажер, гантели и кроссовки, которые так и не получили.
 
Сейчас девушка находится в розыске. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  интернет, мошенники, харьков, прокуратура
 
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