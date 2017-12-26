На Харьковщине будут судить интернет-мошенников

Первомайская местная прокуратура передала в Нововодолажский районный суд Харьковской области обвинительный акт по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
влажн.:
давл.:
ветер: