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27.12.2017  13:55   

Порошенко встретит освобожденных из плена военных в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Харькова будет встречать украинских военных, которые сегодня будут освобождены из плена.


nbnews.com.ua

Об этом сообщает издание «Depo.Харків» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По сведениям источника издания, визит главы государства ограничится международным аэропортом «Харьков», куда сегодня, 27 декабря, после обмена доставят украинских пленных, содержавшихся на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ориентировочное время прибытия - около 15:30. Порошенко пообщается с украинскими бойцами.

Напомним, 27 декабря состоится обмен пленными между боевиками и украинской стороной по формуле "306 на 74". Киев передаст 306 человек взамен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Обмен будет производиться возле контрольно-пропускного пункта (КПП) «Майорск» на линии разграничения в районе Горловки. Освобожденных из плена украинцев сегодня должны доставить в аэропорт Харькова.

Тэги:  порошенко, военнопленные, харьков
 
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