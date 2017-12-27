27.12.2017 13:55

Порошенко встретит освобожденных из плена военных в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Харькова будет встречать украинских военных, которые сегодня будут освобождены из плена.



nbnews.com.ua

Об этом сообщает издание «Depo.Харків» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По сведениям источника издания, визит главы государства ограничится международным аэропортом «Харьков», куда сегодня, 27 декабря, после обмена доставят украинских пленных, содержавшихся на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".



Ориентировочное время прибытия - около 15:30. Порошенко пообщается с украинскими бойцами.



Напомним, 27 декабря состоится обмен пленными между боевиками и украинской стороной по формуле "306 на 74". Киев передаст 306 человек взамен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Обмен будет производиться возле контрольно-пропускного пункта (КПП) «Майорск» на линии разграничения в районе Горловки. Освобожденных из плена украинцев сегодня должны доставить в аэропорт Харькова.