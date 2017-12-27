27.12.2017 14:15

Харьковская прокуратура объявила подозрение бывшему главврачу

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 48-летнему бывшему главному врачу одной из больниц в Немышлянском районе города по факту растраты имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.

«Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения», - пояснил Скуратович.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.