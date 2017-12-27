Харьковская прокуратура объявила подозрение бывшему главврачу

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 48-летнему бывшему главному врачу одной из больниц в Немышлянском районе города по факту растраты имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
влажн.:
давл.:
ветер: