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27.12.2017  19:14   

На Харьковщине поймали лесника-взяточника (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ разоблачили при получении неправомерной выгоды 50-летнего лесника одного из лесхозов Красноградского района области.


khar.gp.gov.ua
По информации начальника управления прокуратуры области Анатолия Булича, мужчина получил от местного предпринимателя 10 тысяч гривен за беспрепятственную вырубку и вывоз древесины из леса.
 
«Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела. Лесник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - сообщают в пресс-службе прокуратуры. 
 
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
 
 
 
ФОТО: ПРОКУРАТУРА 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  лесник, прокуратура, взятка, харьков
 
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