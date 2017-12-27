На Харьковщине поймали лесника-взяточника (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ разоблачили при получении неправомерной выгоды 50-летнего лесника одного из лесхозов Красноградского района области.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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