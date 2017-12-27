27.12.2017 19:14

На Харьковщине поймали лесника-взяточника (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ разоблачили при получении неправомерной выгоды 50-летнего лесника одного из лесхозов Красноградского района области.



khar.gp.gov.ua

По информации начальника управления прокуратуры области Анатолия Булича, мужчина получил от местного предпринимателя 10 тысяч гривен за беспрепятственную вырубку и вывоз древесины из леса.

«Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела. Лесник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

ФОТО: ПРОКУРАТУРА