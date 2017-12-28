28.12.2017 14:00

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в новогодние праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) на новогодней и рождественской неделе.



// ГФС

Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:



30 декабря 2017 - рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;



6 января 2018 - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;



1, 8 января 2018 - выходные дни.