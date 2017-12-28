В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в новогодние праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) на новогодней и рождественской неделе.
Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:
30 декабря 2017 - рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
6 января 2018 - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
1, 8 января 2018 - выходные дни.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.
Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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