28.12.2017 14:15

Харьковчанин угрожал расстрелять из пулемета здание Московского отдела полиции

Харьковская местная прокуратура №4 объявила подозрение 27-летнему мужчине, который сообщил о расстреле здания Московского ОП ГУНП в области на улице Халтурина в Харькове.



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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

«Происшествие случилось в декабре текущего года. Ночью на номер «102» позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что вечером из пулемета будет расстреляно здание отдела полиции. Злоумышленника задержали через несколько часов после звонка. Объясняя мотивы, мужчина рассказал, что просто пошутил», - пояснил Куприянов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения.