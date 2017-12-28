28.12.2017 15:34

Порошенко подписал медицинскую реформу

При этом президент потребовал доработать законодательную базу.



//lb.ua

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал два закона, которые запускают медицинскую реформу: о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

При этом он подчеркнул, что решение по закону о госгарантиях далось ему непросто.

"Для меня как президента это решение непростое. Тем не менее, я принял решение его подписать. И подписывая его, я поддерживаю необходимость реформы в системе здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медицинскую помощь", - сказал он.

При этом он поручил правительству разработать комплекс мер, которые не позволят нарушать это право в связи с реформой.

"Мы должны быть внимательны при расчете тарифов. Должны быть очень внимательных с государственными расходами, чтобы не оказаться в ситуации, когда сдачу нечем будет давать. Обязательно на законодательном уровне обеспечить гарантии, чтобы принятый закон ни в коем случае не ухудшил состояние медицинской помощи для украинцев", - пояснил Порошенко.

Напомним, 19 октября Верховная Рада приняла законопроект №6327 - ключевой в реформе здравоохранения. Он вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным единому тарифу, который будет утверждаться Кабинетом министров ежегодно. Государственные финансовые гарантии предоставляются независимо от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины и тем, кто зарегистрирован плательщиком налогов в Украине.

14 ноября был принят еще один законопроект из этого пакета - №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Согласно документу, для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности предлагается установить систему стимулов, в частности обеспечение работников жильем и служебным транспортом, возможностями для получения образования и повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда, в том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания.

Верховная Рада еще должна принять изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для медреформы (законопроект №6604). Этот проект прошел только первое чтение.