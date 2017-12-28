28.12.2017 16:46

Трех харьковчан подозревают в нападении на сельского «миллионера»

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры сообщил о подозрении трем мужчинам, которым инкриминируется разбой с проникновением в жилище по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст.187 УК Украины).



Crime-ua

Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Иван Ена, летом текущего года трое харьковчан (19, 24 и 30 лет) спланировали нападение на домовладение в одном из сел Волчанского района, где, по их информации, находилась большая сумма денег.

«Один из злоумышленников узнал от знакомой, что у жителя села дома якобы хранится 2 миллиона долларов США. Он рассказал об этом своему товарищу и предложил съездить в «гости» к «миллионеру». К делу привлекли еще одного знакомого. Прихватив пневматический пистолет, вечером автомобилем приехали в село. Дождавшись, пока улица станет безлюдной, злоумышленники зашли во двор жертвы. Через незапертое окно они залезли в дом и напали на 57-летнего хозяина. Тот пытался защититься, завязалась драка. Угрожая пистолетом, потребовали от него деньги. «Гости» перевернули все в доме и во дворе, но «сокровища» так и не нашли. Поняв, что миллионные сбережения - это выдумка безработного холостяка, они связали хозяина и покинули его дом», - рассказывает Иван Ена.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи - 12 лет лишения свободы.