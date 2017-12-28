28.12.2017 18:21

В горсовете состоялась сессия Молодежного совета

Первая сессия второго созыва Молодежного совета при Харьковском городском голове прошла сегодня, 28 декабря, в Харьковском горсовете.



city.kharkov.ua

Сессию открыл заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, который от имени Геннадия Кернеса поприветствовал 49 молодых депутатов.

«Работой Молодежного совета за эти два года были поражены многие города, представители которых приезжали к нам и видели, как Харьков развивается в этом направлении. Первый созыв действительно работал очень эффективно, но всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Наша задача - никогда не останавливаться на достигнутом. Уверен, что в следующем году результаты будут еще лучше», - отметил вице-мэр.

Сегодня на первой сессии молодые депутаты выбирали новое руководство. Единогласно на второй срок председателем Молодежного совета был переизбран Михаил Лазарев. Он отчитался об итогах работы совета за минувшие два года и поделился ближайшими планами.

«Мы живем с вами в интересное время, когда самый крупный перевозчик «Uber» не имеет своих автомобилей, у самого крупного арендодателя «Airbnb» нет своих жилых площадей. Молодежный совет тоже может стать площадкой для проектов, не имея собственных проектов. Очень бы хотелось создать в Харькове среду для развития общественных организаций, которые будут генерировать новые идеи, проекты, и именно в этом я вижу основную из задач Молодежного совета нового созыва на первое время. Пусть о Харькове знают, как о городе, где развиваются общественные молодежные организации, которые придумывают, предлагают, воплощают в жизнь интересные задумки», - отметил Михаил Лазарев.

Решением первой сессии нового созыва был создан аппарат Молодежного совета, в который вошли пять департаментов и восемь комиссий, а также назначены их руководители. Уже в январе молодые депутаты проведут вторую сессию, где обсудят стратегические планы работы каждого из новосозданных органов.

Отметим, за два года работы Молодежный совет успел реализовать около 70 проектов, принимал участие в написании четырех комплексных программ развития города, а также провел 400 мероприятий.