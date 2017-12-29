29.12.2017 11:31

Госисполнителя подозревают в подделке документов и присвоении 100 тысяч гривен

Харьковская местная прокуратура №3 согласовала подозрение служащему одного из районных отделов исполнительной службы Харькова главного территориального управления юстиции в области сразу за двумя статьями Уголовного кодекса Украины.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, старшему госисполнителю инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины) и составление и выдача ложных документов (ч.1. Ст. 366 УК Украины).



«Летом текущего года 42-летнему госисполнителю поручили встретиться с покупателем квартиры, приобретенной на торгах, которые позже были отменены. В связи с этим клиент должен написать заявление на возврат денег, которые он заплатил за недвижимость. Однако заявление он не писал. Зато исполнитель подделал документ о пересчете более 100 тыс. Грн. на якобы банковскую карточку клиента. В результате деньги поступили на счет знакомых подозреваемого, которые позже он забрзав и исчез», - рассказал Р. Скуратович.



Сейчас госисполнитель находится в розыске.



Суд принял разрешение на его задержание и привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.



Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.