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29.12.2017  13:01   

В Украине вступил в силу обновленный закон «О прокуратуре»

В Украине вступил в силу закон «О прокуратуре», согласно которому отменяется уменьшение количества прокуроров до 10 тысяч с начала 2018 года.


// УНН

Вчера документ опубликовали в «Голосе Украины», передает УНН.

Из действующего закона изъята норма, согласно которой с 1 января 2018 года число прокуроров должно было уменьшиться до 10 тыс. человек.

Напомним, 7 декабря, депутаты 229 голосами исключили из статьи закона «О прокуратуре» положения, где речь идет об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тыс. человек.

Источник:   УНН
 Тэги:  закон, о прокуратуре
 
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