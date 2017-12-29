29.12.2017 13:33

В вузах и школах закроют доступ к доменам .ru и .ру (Документ)

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.



// life.pravda.com.ua

Это поручение создано по Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.



Согласно указу, ограничения доступа к доменных зон ".ru" и ".ру" должен не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности".



Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.



Все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.



МОН обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.