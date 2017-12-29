 
Главная Новости Власть В вузах и школах закроют доступ к доменам .ru и .ру (Документ)
29.12.2017  13:33   

В вузах и школах закроют доступ к доменам .ru и .ру (Документ)

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.


// life.pravda.com.ua

Это поручение создано по Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.

Согласно указу, ограничения доступа к доменных зон ".ru" и ".ру" должен не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности".

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

МОН обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  моз, санкции, интернет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Медицина Докторский рэп: врачи спели о вреде самолечения антибиотиками (ВИДЕО) 21.11 Образование ВНО-2018: в тестах по иностранным языкам появится «Аудирование» 02.03 Власть Вилкул: Парламент обязан заставить МОЗ вернуть финансирование Красному Кресту, нельзя оставить стариков умирать
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 