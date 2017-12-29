В вузах и школах закроют доступ к доменам .ru и .ру (Документ)

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.
Это поручение создано по Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.
Согласно указу, ограничения доступа к доменных зон ".ru" и ".ру" должен не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности".
Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.
Все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.
МОН обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
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