 
Главная Новости Власть Жительница Харьковщины, которая отсидела за убийство своего мужа, напала с ножом на кассира
29.12.2017  13:15   

Жительница Харьковщины, которая отсидела за убийство своего мужа, напала с ножом на кассира

Кегичевский районный суд Харьковской области поддержал позицию Первомайской местной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 36-летней женщины, которой инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное убийство лицом, которое ранее совершало умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).


Aif
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, 27 декабря текущего года около 13:00 подозреваемая совершила покушение на жизнь 29-летнего сотрудника одного из предприятий в Кегичевском районе области.
 
«По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения злоумышленница пришла к кассиру предприятия, где она работала, и подала ему заявление на увольнение по собственному желанию. Мужчина позвонил к руководству, чтобы согласовать порядок оформления документов. Женщина неожиданно набросилась на него, и ударил ножом в шею. Пострадавший оттолкнул нападавшую и вытолкал ее из кабинета», - рассказал Говоруха.
 
После попытки убийства женщина пошла в комнату общежития, где проживала, и легла спать. Объяснить, почему она пыталась лишить кассира жизни, злоумышленница не смогла. Она рассказала следователям, что ничего не помнит.
 
Спасти мужчину удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.
 
В пресс-службе прокуратуры отмечают, что злоумышленница освободилась из мест лишения свободы в апреле текущего года, где она отбывала наказание за убийство своего мужа.
 
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, прокуратура, кассир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия Пожилую женщину убили молотком за мобильный телефон 26.12 Криминал и происшествия В Харькове мужчина убил свою сожительницу 12.12 Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина убил собутыльника
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 