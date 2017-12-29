29.12.2017 13:15

Жительница Харьковщины, которая отсидела за убийство своего мужа, напала с ножом на кассира

Кегичевский районный суд Харьковской области поддержал позицию Первомайской местной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 36-летней женщины, которой инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное убийство лицом, которое ранее совершало умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, 27 декабря текущего года около 13:00 подозреваемая совершила покушение на жизнь 29-летнего сотрудника одного из предприятий в Кегичевском районе области.

«По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения злоумышленница пришла к кассиру предприятия, где она работала, и подала ему заявление на увольнение по собственному желанию. Мужчина позвонил к руководству, чтобы согласовать порядок оформления документов. Женщина неожиданно набросилась на него, и ударил ножом в шею. Пострадавший оттолкнул нападавшую и вытолкал ее из кабинета», - рассказал Говоруха.

После попытки убийства женщина пошла в комнату общежития, где проживала, и легла спать. Объяснить, почему она пыталась лишить кассира жизни, злоумышленница не смогла. Она рассказала следователям, что ничего не помнит.

Спасти мужчину удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.

В пресс-службе прокуратуры отмечают, что злоумышленница освободилась из мест лишения свободы в апреле текущего года, где она отбывала наказание за убийство своего мужа.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.