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29.12.2017  14:36   

Порошенко ликвидировал местные суды и создал окружные

Президент анонсировал второй этап судебной реформы.


twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко в присутствии замглавы Администрации президента Алексея Филатова и главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка подписал Указы о ликвидации местных судов и создании окружных.

Об этом сообщается на сайте президента.

Замглавы АП Филатов отметил, что будут созданы Окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды.

"Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции", - сказал он.

"На самом деле, это - второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного Суда, который был создан с помощью прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности... Сегодня - это второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей", - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят оценивание, заполняют необходимые декларации, а также проходят антикоррупционную проверку.

Порошенко призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсах: "Вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах".

Президент также отметил, что будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного рассмотрения дел в случае перевода судьи в новый суд.

Источник:   Левый берег
 Тэги:  порошенко, судебная реформа
 
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