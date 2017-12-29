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29.12.2017  14:47   

В Украине заработал Единый информационно-справочный центр судебной власти

Теперь украинцы смогут получить информацию о состоянии рассмотрения судебных дел по единому бесплатному телефону 0800501492.


UBR
Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает «Униан».
 
Сообщается, что по единому бесплатному номеру 0800501492 можно получить, в частности, информацию о состоянии рассмотрения судебных дел; об этапах движения дела по запросу участников судебного процесса; консультацию об условиях предоставления и регистрации обращений и запросов в судебные учреждения; об условиях расчета судебного сбора и возможных способах его уплаты; о перечне возможных государственных и частных учреждений, оказывающих правовую (бесплатную или на платной основе) помощь в случае возникновения юридических вопросов.
 
«На сегодняшний день единый контакт-центр предоставляет гражданам возможность получить информацию по телефону. При этом в ближайшее время планируется расширение перечня средств онлайн-коммуникации с запрашивателями путем использования мобильных приложений мгновенных сообщений, а также автоматических систем самообслуживания», - говорится в сообщении. 
 
Согласно информации, получить консультацию можно с 9:00 до 18:00 (понедельник-четверг) и с 9:00 до 16:45 (пятница). В то же время информация в автоматическом режиме предоставляется центром круглосуточно.
Тэги:  суд, информация
 
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