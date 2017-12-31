Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым
Дорогие харьковчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам в следующем году мира, cемейного счастья, достатка, здоровья и удачи.
Хочу пожелать, чтобы мы, взрослые, делали все, чтобы наши дети верили в свою мечту и шли к ней. Чтобы наши родители не болели, а друзья и близкие – и в трудные моменты, и в минуты радости – были рядом.
Божьей благодати нам всем! Веры в то, что мы можем изменить свою жизнь к лучшему, и сил, чтобы воплотить все задуманное! Веселых праздников!
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
влажн.:
давл.:
ветер: