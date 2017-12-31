31.12.2017 12:02

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым



// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам в следующем году мира, cемейного счастья, достатка, здоровья и удачи.



Хочу пожелать, чтобы мы, взрослые, делали все, чтобы наши дети верили в свою мечту и шли к ней. Чтобы наши родители не болели, а друзья и близкие – и в трудные моменты, и в минуты радости – были рядом.



Божьей благодати нам всем! Веры в то, что мы можем изменить свою жизнь к лучшему, и сил, чтобы воплотить все задуманное! Веселых праздников!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес