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31.12.2017  12:02   

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Новым годом и Рождеством

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым


// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам в следующем году мира, cемейного счастья, достатка, здоровья и удачи.

Хочу пожелать, чтобы мы, взрослые, делали все, чтобы наши дети верили в свою мечту и шли к ней. Чтобы наши родители не болели, а друзья и близкие – и в трудные моменты, и в минуты радости – были рядом.

Божьей благодати нам всем! Веры в то, что мы можем изменить свою жизнь к лучшему, и сил, чтобы воплотить все задуманное! Веселых праздников!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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