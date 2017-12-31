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31.12.2017  12:06   

В Харькове не работают телефоны экстренных служб

В связи с техническими неисправностями, в городе Харькове и Харьковской области временно не работают телефоны "101" и "112".


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В случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций всем гражданам необходимо позвонить в службу "102", "103" или "104" и сообщить всю информацию о ЧП. Данные службы переадресуют вызовы в службу спасения, после чего будет обеспечен выезд пожарно-спасательных подразделений.

Резервные телефоны дежурной части Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области:

- 067-574-91-18

- 063-959-49-29

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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