В Харькове не работают телефоны экстренных служб

В связи с техническими неисправностями, в городе Харькове и Харьковской области временно не работают телефоны "101" и "112".
В случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций всем гражданам необходимо позвонить в службу "102", "103" или "104" и сообщить всю информацию о ЧП. Данные службы переадресуют вызовы в службу спасения, после чего будет обеспечен выезд пожарно-спасательных подразделений.
Резервные телефоны дежурной части Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области:
- 067-574-91-18
- 063-959-49-29
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
влажн.:
давл.:
ветер: