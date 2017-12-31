Телефоны службы спасения снова работают

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 декабря День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.

Прогноз погоды в Харькове на новогодние праздники Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.