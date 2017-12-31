Телефоны службы спасения снова работают

Телефонные линии "101" и "112" работают в штатном режиме.
Об этом сообщили на офииальном сайте ГСЧС.
Напомним, сегодня, начиная с 06:00, в связи с техническими неисправностями, в Харьковской области не работали телефоны "101" и "112".
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.
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