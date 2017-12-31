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31.12.2017  14:09   

Телефоны службы спасения снова работают

Телефонные линии "101" и "112" работают в штатном режиме.


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Об этом сообщили на офииальном сайте ГСЧС.

Напомним, сегодня, начиная с 06:00, в связи с техническими неисправностями, в Харьковской области не работали телефоны "101" и "112".

 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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