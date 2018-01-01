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01.01.2018  14:40   

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 грн (16,3%) до 3723 грн.


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Это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2018 год.

В нем прописано, что с 1 января минималка составляет 3723 гривны или 22,41 гривны при часовой оплате.

Прожиточный минимум с 1 января составляет 1700 гривен.

Источник:   Левый берег
 Тэги:  минимальная зарплата
 
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