С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

Монетизация субсидий в Украине вводится с 1 января 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.
Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий - поставщиков услуг.
На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).
На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.
"Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", - говорится в сообщении.
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