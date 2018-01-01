 
Главная Новости Власть С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий
01.01.2018  16:55   

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

Монетизация субсидий в Украине вводится с 1 января 2018 года.


// Facebook

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.

Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий - поставщиков услуг.

На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).

На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

"Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", - говорится в сообщении.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  субсидия, монетизация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 ЖКХ В Кабмине рассказали, когда льготы на коммуналку начнут выдавать наличкой 14.12 Власть Депутаты хотят установить минимальную норму потребления газа для субсидии 11.12 ЖКХ В Кабмине развенчивают новые мифы о субсидии
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 