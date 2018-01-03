Молодые ученые Харьковщины получили премии Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства № №458.
Так, за работу «Размерные эффекты в тонкопленочных материалах для термоэлектрического преобразования энергии» премии присуждены:
- МЕНЬШИКОВОЙ Светлане Ивановне – кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;
- БУДНИКУ Александру Валентиновичу – кандидату физико-математических наук, младшему научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;
- ДОРОШЕНКО Анне Николаевне – младшему научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;
- ОРЛОВОЙ Дарье Сергеевне – младшему научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
За работу «Инновационные технологии пищевой продукции, полученной путем сферификации»:
- ГРИНЧЕНКО Наталье Геннадиевне – кандидату технических наук, докторанту Харьковского государственного университета питания и торговли;
- НЕКЛЕСИ Ольге Павловне – кандидату технических наук, докторанту Харьковского государственного университета питания и торговли;
- НАГОРНОМУ Александру Юрьевичу – кандидату технических наук, старшему преподавателю Харьковского государственного университета питания и торговли;
- ПЛОТНИКОВОЙ Раисе Валерьевне – кандидату технических наук, старшему преподавателю Харьковского государственного университета питания и торговли.
За работу «Обоснование приоритета селекционно-технологических разработок для устойчивого производства сои в Украине»:
- ПОСЫЛАЕВОЙ Оксане Александровне – кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику Института растениеводства имени В.Я.Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины;
- ЧЕРНЫШЕНКО Павлу Владимировичу – кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику Института растениеводства имени В.Я.Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.
За работу «Конформационная гибкость циклов как новое измерение ароматичности: роль структурных факторов»:
- ОМЕЛЬЧЕНКО Ирине Владиславовне – кандидату химических наук, исполняющему обязанности младшего научного сотрудника государственного научного учреждения «Научно-технологический комплекс «Институт монокристаллов» НАН Украины.
За работу «Роль диспластических деформаций костных компонентов коленного сустава в формировании гонартроза, прогноз его развития»:
- ПУСТОВОЙТ Екатерине Борисовне – кандидату медицинских наук, ассистенту Харьковской медицинской академии последипломного образования.
За работу «Создание энергоэффективной когенерационной установки малой мощности на биомассе»:
- СЕНЕЦКОМУ Александру Владимировичу - кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Института проблем машиностроения имени А.Н.Подгорного НАН Украины.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
ветер: