03.01.2018 14:28

Молодые ученые Харьковщины получили премии Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства № №458.



// ХОГА

Так, за работу «Размерные эффекты в тонкопленочных материалах для термоэлектрического преобразования энергии» премии присуждены:

- МЕНЬШИКОВОЙ Светлане Ивановне – кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;

- БУДНИКУ Александру Валентиновичу – кандидату физико-математических наук, младшему научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;

- ДОРОШЕНКО Анне Николаевне – младшему научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;

- ОРЛОВОЙ Дарье Сергеевне – младшему научному сотруднику Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

За работу «Инновационные технологии пищевой продукции, полученной путем сферификации»:

- ГРИНЧЕНКО Наталье Геннадиевне – кандидату технических наук, докторанту Харьковского государственного университета питания и торговли;

- НЕКЛЕСИ Ольге Павловне – кандидату технических наук, докторанту Харьковского государственного университета питания и торговли;

- НАГОРНОМУ Александру Юрьевичу – кандидату технических наук, старшему преподавателю Харьковского государственного университета питания и торговли;

- ПЛОТНИКОВОЙ Раисе Валерьевне – кандидату технических наук, старшему преподавателю Харьковского государственного университета питания и торговли.

За работу «Обоснование приоритета селекционно-технологических разработок для устойчивого производства сои в Украине»:

- ПОСЫЛАЕВОЙ Оксане Александровне – кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику Института растениеводства имени В.Я.Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины;

- ЧЕРНЫШЕНКО Павлу Владимировичу – кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику Института растениеводства имени В.Я.Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.

За работу «Конформационная гибкость циклов как новое измерение ароматичности: роль структурных факторов»:

- ОМЕЛЬЧЕНКО Ирине Владиславовне – кандидату химических наук, исполняющему обязанности младшего научного сотрудника государственного научного учреждения «Научно-технологический комплекс «Институт монокристаллов» НАН Украины.

За работу «Роль диспластических деформаций костных компонентов коленного сустава в формировании гонартроза, прогноз его развития»:

- ПУСТОВОЙТ Екатерине Борисовне – кандидату медицинских наук, ассистенту Харьковской медицинской академии последипломного образования.

За работу «Создание энергоэффективной когенерационной установки малой мощности на биомассе»:

- СЕНЕЦКОМУ Александру Владимировичу - кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Института проблем машиностроения имени А.Н.Подгорного НАН Украины.