03.01.2018 15:58

Отпечатки пальцев за три дня работы биометрической системы взяли у полторы тысячи иностранцев

Пограничники Харьковщины по отпечаткам пальцев пропустили уже полторы тысячи иностранцев. Биометрическая система в штатном режиме заработала с 1 января.



// Facebook

Наши корреспонденты побывали в железнодорожном, автомобильном и авиа пункте пропуска, пообщались с теми, кто едет в Украину, все подробности далее в сюжете.



Именно так, приложив пальцы к считывателю, теперь у иностранцев, въезжающих на территорию Украины - берут отпечатки пальцев. Если человек пересекает границу впервые, сканируют все пять пальцев, если вдруг - тогда четыре. Кроме того, теперь не вносят паспорте данные, их тоже считывает система.



Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского пограничного отряда:

«Данная система упростила операции пропуска граждан за счет того, что инспектору не нужно в ручном режиме вводить данные в систему, ему нужно лишь отсканировать паспорт и снять отпечатки пальцев».



Отпечатки пальцев в пунктах пропуска берут всего третий день. За это время, говорят пограничники, по биометрической системой пропустили полторы тысячи граждан. Преимущественно это россияне. Также отпечатки берут у граждан еще семидесяти стран, перечень которых утвержден Советом нацбезопасности и обороны.



«Я сдаю постоянно, каждые два года в американском консульстве пальцы свои и в Европу точно так же. Это связано с безопасностью. Любая страна должна это делать», – говорит пассажир Николай.



«Просто все европейские страны берут это на визу и так далее, поэтому нормально. Прогресс должен идти со временем», – говорит Никита.



«В Европу же мы въезжаем тоже по отпечаткам пальцев, куда деваться, не сделаем - не уедем», говорит Оксана.



Новая система, рассказывают в Харьковском пограничном отряде, дает возможность сразу увидеть, нарушал ли человек закон.



Алексей Червяков, начальник отделения связи отдела пограничной службы "Дергачи":

«Информация передается в режиме он-лайн, делается сверка с базами Интерпола, с базами въезда-выезда, с базами биометрического контроля и сразу, если есть какие-то неточности, то программа выдает информацию на монитор».



Биометрический контроль действует во всех пунктах пропуска. В автомобильных и авиа устройства ничем не отличаются, в железнодорожных пунктах пограничникам выдали переносные считыватели.