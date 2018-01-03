Главная Новости Власть Отпечатки пальцев за три дня работы биометрической системы взяли у полторы тысячи иностранцев
03.01.2018  15:58   

Отпечатки пальцев за три дня работы биометрической системы взяли у полторы тысячи иностранцев

Пограничники Харьковщины по отпечаткам пальцев пропустили уже полторы тысячи иностранцев. Биометрическая система в штатном режиме заработала с 1 января.


// Facebook

Наши корреспонденты побывали в железнодорожном, автомобильном и авиа пункте пропуска, пообщались с теми, кто едет в Украину, все подробности далее в сюжете.

Именно так, приложив пальцы к считывателю, теперь у иностранцев, въезжающих на территорию Украины - берут отпечатки пальцев. Если человек пересекает границу впервые, сканируют все пять пальцев, если вдруг - тогда четыре. Кроме того, теперь не вносят паспорте данные, их тоже считывает система.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского пограничного отряда:
«Данная система упростила операции пропуска граждан за счет того, что инспектору не нужно в ручном режиме вводить данные в систему, ему нужно лишь отсканировать паспорт и снять отпечатки пальцев».

Отпечатки пальцев в пунктах пропуска берут всего третий день. За это время, говорят пограничники, по биометрической системой пропустили полторы тысячи граждан. Преимущественно это россияне. Также отпечатки берут у граждан еще семидесяти стран, перечень которых утвержден Советом нацбезопасности и обороны.

«Я сдаю постоянно, каждые два года в американском консульстве пальцы свои и в Европу точно так же. Это связано с безопасностью. Любая страна должна это делать», – говорит пассажир Николай.

«Просто все европейские страны берут это на визу и так далее, поэтому нормально. Прогресс должен идти со временем», – говорит Никита.

«В Европу же мы въезжаем тоже по отпечаткам пальцев, куда деваться, не сделаем - не уедем», говорит Оксана.

Новая система, рассказывают в Харьковском пограничном отряде, дает возможность сразу увидеть, нарушал ли человек закон.

Алексей Червяков, начальник отделения связи отдела пограничной службы "Дергачи":
«Информация передается в режиме он-лайн, делается сверка с базами Интерпола, с базами въезда-выезда, с базами биометрического контроля и сразу, если есть какие-то неточности, то программа выдает информацию на монитор».

Биометрический контроль действует во всех пунктах пропуска. В автомобильных и авиа устройства ничем не отличаются, в железнодорожных пунктах пограничникам выдали переносные считыватели.

Тэги:  пограничники, биометрия, отпечатки пальцев, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.01 Власть На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев 25.12 Криминал и происшествия На Гоптовке обнаружили иномарку, угнанную в Испании 22.12 Криминал и происшествия Возле границы задержали два грузовика с товаром
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 