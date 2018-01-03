03.01.2018 16:56

Четверо харьковчан получили награды за помощь в обезвреживании злоумышленника, который захватил отделение «Укрпочты» (ФОТО)

Трое сотрудников «Укрпочты» и частный предприниматель получили наградные часы за помощь полиции в обезвреживании Владимира Безуха, который взял их в заложники в отделении «Укрпочты» в Харькове 30 декабря 2017 года.



// Нацполиция

Как сообщает в среду отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, приказом Министерства внутренних дел операторы отделение «Укрпочты» Анна Коропец и Елена Лукьяненко, а также начальник отделения Виктория Мущир награждены женскими часами, а частный предприниматель Алексей Маврин награжден мужским часам.



«Руководство МВД, Нацполиции и областного главка рады приветствовать этих мужественных людей, которые 30 декабря оказались в зоне опасности. Они действительно проявили гражданскую позицию - были постоянно с нами на связи, рассказывали обо всем, что происходило за стенами отделения» Укрпочты «, передавали важную информацию. Эти люди пережили страшные моменты своей жизни, но они стойко все выдержали, оказали ценную помощь полиции. Мы выражаем им искреннюю благодарность и гордимся их поступком «, - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех во время церемонии н агородження в среду.



Полицейские, которые участвовали в спецоперации по освобождению заложников, получили нагрудные знаки «За отвагу в службе».



Напомним, 30 декабря около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. В заложниках у мужчины находилось 9 человек, в том числе двое детей. Операция по освобождению заложников продолжалась до восьми часов вечера, злоумышленник был задержан. 31 декабря Киевский районный суд. Харькова избрал В.Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.