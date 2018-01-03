Ограничение количества посылок из-за рубежа в Украину отложили на год

Принятая ранее норма об ограничении будет применяться с 1 января 2019 года.
Верховная Рада отсрочила введение ранее принятой нормы, согласно которой беспошлинный ввоз товаров в Украину был ограничен до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая, до 1 января 2019 года.
Об этом говорится в соответствующем пункте закона №6776д, который Рада приняла 7 декабря 2017 года, опубликованном в газете "Голос України".
Согласно пункту в переходных положениях закона, принятая ранее норма об ограничении беспошлинного ввоза товаров будет применяться с 1 января 2019 года.
Напомним, 7 декабря 2017 года Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая. После этого почтовые операторы обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой ветировать указанный закон.
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