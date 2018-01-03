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03.01.2018  18:01   

Город предоставит льготу на проезд бывшим сотрудникам силовых структур

Бывшим сотрудникам силовых структур, достигшим пенсионного возраста, необходимо получить удостоверение в Пенсионном фонде Украины, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда всеми видами городского пассажирского транспорта.


// city.kharkov.ua

Согласно действующему законодательству, льгота при наличии удостоверения предоставляется ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранам службы гражданской защиты, ветеранам государственной службы специальной связи и защиты информации.

Льгота будет зависеть от того, какой статус получит гражданин: если статус пенсионера, ему будет предоставлена льгота в наземном транспорте, а если ветерана труда – он сможет бесплатно ездить и в метрополитене. Тем, кто не достиг пенсионного возраста, нужно получить справку о доходах в Государственной фискальной службе Украины. Это связано с тем, что льгота на проезд не предоставляется, если сумма дохода превышает размер налоговой социальной льготы.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что льгота всем лицам этих льготных категорий будет предоставлена за счет средств городского бюджета.

«По достижению пенсионного возраста ветеранам необходимо обратиться в Пенсионный фонд, получить удостоверение, и после этого они смогут бесплатно пользоваться услугами городского транспорта», - сообщил Геннадий Кернес.

С полной информацией о получении льготы на проезд можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  льготный проезд, харьков
 
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