03.01.2018 18:41

Стартовала декларационная кампания-2018

С 1 января по 30 апреля украинцы обязаны выполнить свой конституционный долг, задекларировав доходы, не обложенные налогом в прошлом году.



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В ГУ ГФС в Харьковской области сообщили, что декларация об имущественном состоянии и доходах предоставляется в налоговую инспекцию по месту налогового адреса гражданина.

Сделать это можно либо лично или через уполномоченное на это лицо, или по почте.

Также предусмотрена возможность декларирования средствами электронной связи.



В случае необходимости плательщики могут получить в органах ГФС бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.

В 2017 году в налоговые инспекции области гражданами было подано более 35 800 деклараций об имущественном состоянии и доходах.



Из них более 30 100 деклараций поступили от граждан, которые в 2016 году получили доходы, предусматривающие возникновения налогового обязательства по уплате налога на доходы физических лиц и военного сбора. Общая сумма задекларированных ими доходов составила почти 3,6 млрд. Бюджет страны дополнительно получил 86,0 млн.грн. НДФЛ и 14,5 млн.грн. военного сбора.



Остальные деклараций - 5700 - подано гражданами с целью воспользоваться правом на налоговую скидку. Им возвращено 8,9 млн.грн. налога.