Стартовала декларационная кампания-2018

С 1 января по 30 апреля украинцы обязаны выполнить свой конституционный долг, задекларировав доходы, не обложенные налогом в прошлом году.
В ГУ ГФС в Харьковской области сообщили, что декларация об имущественном состоянии и доходах предоставляется в налоговую инспекцию по месту налогового адреса гражданина.
Сделать это можно либо лично или через уполномоченное на это лицо, или по почте.
Также предусмотрена возможность декларирования средствами электронной связи.
В случае необходимости плательщики могут получить в органах ГФС бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.
В 2017 году в налоговые инспекции области гражданами было подано более 35 800 деклараций об имущественном состоянии и доходах.
Из них более 30 100 деклараций поступили от граждан, которые в 2016 году получили доходы, предусматривающие возникновения налогового обязательства по уплате налога на доходы физических лиц и военного сбора. Общая сумма задекларированных ими доходов составила почти 3,6 млрд. Бюджет страны дополнительно получил 86,0 млн.грн. НДФЛ и 14,5 млн.грн. военного сбора.
Остальные деклараций - 5700 - подано гражданами с целью воспользоваться правом на налоговую скидку. Им возвращено 8,9 млн.грн. налога.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
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