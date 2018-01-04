04.01.2018 12:28

Всем водителям по 50: с начала 2018 года это максимальная скорость в населенных пунктах Украины

В Украине снизили скоростной режим в пределах городов и поселков с 60-ти до 50-ти км/ч. А вот штрафы за превышение скорости повысили в разы.



// Городской Дозор

Кто и как будет контролировать скорость? Начали ли придерживаться новых правил харьковские водители? И на сколько это целесообразно? Ответы на вопросы – в материале.



Карина Курбанова, спикер патрульной полиции Харьковской области:

«С 1 января 2018 года, как всем известно, есть определенные изменения в правилах дорожного движения Украины. А именно в пункте 12.4 о скоростной режим. Там говорится, что пределах населенного пункта уменьшается скорость, которая была раньше допустимая – это 60 км/ч. теперь 50 км/ч».



При таких изменениях в черте города можно двигаться со скоростью, приближенной к 70 километров в час, то есть 50 разрешенных и плюс 20, которые являются нарушением, но не наказываются работниками полиции. Эта норма оставили, но не исключено, что разрешено превышение снизят до 10 км/ч. И главный вопрос – это фиксация нарушений скоростного режима.



Карина Курбанова, спикер патрульной полиции Харьковской области:

«Фиксироваться правонарушения будут, конечно, на устройстве автоматической фиксации правонарушений. Сейчас у нас нет таких устройств, но мы ждем и готовимся к их использованию, ведь вскоре их внедрять в нашем городе».



Сами же водители считал, что 50 километров в час – это достаточная скорость движения, по крайней мере для Харькова. И приводят свои аргументы.



Григорий, автоинструктор:

«Во-первых, я считаю, это рационально. Потому что в таких городах как Харьков мы и не можем ездить с большей скоростью из-за достаточного количества автомобилей, а если начинаем это делать, это всегда приводит к нарушению. Я считаю, что 50 км/ч – это вполне нормальное ограничение скорости в населенном пункте».



Константин, водитель:

«Стараюсь ехать 50 и там допустимые плюс 10, да учитываю и стараюсь соблюдать. Тот случай аварии на перекрестке возле "градусника", с Зайцевой. Я как-то после нее стал, если честно, на желтый свет останавливаться и так призадумался об этом».



Олег, водитель:

«Так люди не ездят с большим стажем, понимая, что остановить машину при скорости допустимой, которая была 80 км/ч, грубо говоря 60+20 км/ч. Просчитайте этот тормозной путь, потому что я водитель-профессионал, я прекрасно понимаю где при такой скорости я остановлюсь, при том в городе. И поэтому у нас действительно столько аварий».



И все же в связи со снижением швикости до 50 км/ч на некоторых участках скорость движения могут позволить больше, это может сделать местная власть с полицией, а также общественность. В Харьковском автоклубе уже разрабатывают электронную петицию.



Денис Журавель, юрист Харьковского автоклуба:

«Мы будем предлагать прежде всего принципиальный подход. Это те улицы, где имеется разделительная полоса, где имеются заборы, которые препятствуют выходу в неположенном месте на проезжую часть. А так же те улицы, которые расположены в районе окружной. У нас окружная официально входит во многих частях в городскую черту. Там тоже можно поставить увеличенное ограничение скорости и безопасно двигаться со скоростью выше чем 50 км/ч».