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04.01.2018  12:45   

Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию

В частности, документом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.


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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2229-VIII «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.
 
Законом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение имеющихся инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.
 
Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающим подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.
Тэги:  порошенко, закон, насилие
 
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