04.01.2018 13:29

Из медуниверситета принудительно выселили кафе

Харьковская местная прокуратура №1 обеспечила реальное исполнение решения Харьковского хозяйственного суда области и принудительно "выселила" кафе из помещения медицинского университета.



// Facebook

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, одно из местных обществ с ограниченной ответственностью в нарушение действующего законодательства, арендовало в университете помещения общей площадью 335 кв. м. и стоимостью более 1,7 млн грн. Там размещалось кафе. Однако по закону Украины "Об образовании" это противоречит законодательным нормам. Поэтому прокуратура обратилась в суд.



Еще в 2016 году суд поддержал позицию прокуратуры. Однако арендатор не спешил освобождать помещения. Сейчас при вмешательстве прокуратуры нарушителя принудительно выселили.