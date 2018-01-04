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04.01.2018  13:29   

Из медуниверситета принудительно выселили кафе

Харьковская местная прокуратура №1 обеспечила реальное исполнение решения Харьковского хозяйственного суда области и принудительно "выселила" кафе из помещения медицинского университета.


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Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, одно из местных обществ с ограниченной ответственностью в нарушение действующего законодательства, арендовало в университете помещения общей площадью 335 кв. м. и стоимостью более 1,7 млн грн. Там размещалось кафе. Однако по закону Украины "Об образовании" это противоречит законодательным нормам. Поэтому прокуратура обратилась в суд.
 
Еще в 2016 году суд поддержал позицию прокуратуры. Однако арендатор не спешил освобождать помещения. Сейчас при вмешательстве прокуратуры нарушителя принудительно выселили.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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