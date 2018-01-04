04.01.2018 14:03

Вор, забивший до смерти 80-летнюю бабушку ради посуды, получил 10 лет тюрьмы

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 36-летнего мужчину в совершении разбоя и нанесении умышленных тяжких повреждений, повлекших смерть.



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По информации руководителя Дергачевского местной прокуратуры Владимира Песоцкого, суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы.



«Прокуратура доказала в суде, что в марте 2017 злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поздно вечером залез в дом к своей соседке. 80-летняя пенсионерка уже спала. Мужчина подошел к кровати женщины и стал ее душить. Затем стянул с кровати на пол и побил руками и ногами. Когда хозяйка дома перестала подавать признаки жизни, сосед "обчистил" дом и скрылся. Добычей злоумышленника стали бытовые вещи - кастрюли, тарелки, столовые приборы, часы, фонарик и т.д.», - рассказал В. Песоцкий.



Утром в гости к бабушке приехала племянница и увидела свою тетю без сознания и всю в крови. Она вызвала скорую помощь. Через семь дней после нападения бабушка умерла в больнице. Перед смертью потерпевшая рассказала правоохранителям, что узнала разбойника и указала на него.



Приговор суда не вступил в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование.



Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.